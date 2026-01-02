Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yaşanan çatlak, Aden’de alınan sürpriz bir kararla gün yüzüne çıktı. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin, Suudi Arabistan’dan gelen resmi heyeti taşıyan uçağın Aden’e inişine izin vermemesiyle kentteki hava trafiği tamamen durduruldu.

Yemen’de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. STC, Suudi Arabistan’dan gelen resmi bir heyeti taşıyan uçağın Aden’e inişine izin vermedi. Karar sonrası Aden Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

SUUDİ HEYETİNE İNİŞ YASAĞI

Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed el-Cabir, STC lideri Aydarus ez-Zübeydi’nin, Perşembe günü Suudi heyetini taşıyan uçağın Aden’e inişini reddettiğini açıkladı. El-Cabir, Riyad’ın haftalardır gerilimi düşürmek için temas yürüttüğünü ancak STC yönetiminin bu çabaları karşılıksız bıraktığını belirtti.

Büyükelçiye göre, Zübeydi aynı gün hava trafiğinin tamamen durdurulması talimatını verdi ve bu adım krizin çözümüne yönelik girişimleri çıkmaza soktu.

“HAVA ABLUKASI”

STC kontrolündeki Ulaştırma Bakanlığı ise Suudi Arabistan’ı hava ablukası uygulamakla suçladı. Yapılan açıklamada, Riyad’ın Aden’den kalkan uçuşların ek kontroller için Suudi Arabistan üzerinden geçmesini şart koştuğu öne sürüldü.

Suudi yetkililer bu iddiayı reddederken, Reuters’a konuşan Suudi kaynaklar söz konusu uygulamanın uluslararası tanınan Yemen hükümeti tarafından alındığını savundu. Yemen Başkanlık Konseyi’nden yapılan açıklamada ise önlemin, STC ile bağlantılı para kaçakçılığını önleme amacı taşıdığı ifade edildi.

HADRAMAUT’TA ASKERİ OPERASYON

Gerilimin tırmandığı bir diğer cephe ise Hadramaut oldu. Yemen’in uluslararası tanınan hükümeti adına konuşan yetkililer, eyaletteki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirmek için “Kampları Ele Geçirme” adı verilen bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Hadramaut Valisi Salem el-Hanbaşi, operasyonun:

Sivilleri hedef almadığını, herhangi bir siyasi ya da sosyal gruba yönelik olmadığını, silahları etkisiz hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. Yetkililer, hamlenin “eyaleti kaos senaryolarından korumaya yönelik önleyici bir adım” olduğunu ileri sürdü.

STC VE BAE’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

BAE destekli güçler ise Hadramaut’taki gelişmeleri “çok yönlü bir tehdit” olduunu söyledi. Yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler, El-Kaide ve Husilerin birleşik bir saldırı tehdidi oluşturduğu öne sürüldü ve “aşırı militanların ezileceği” mesajı verildi.

KOALİSYON İÇİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜYOR

Uzmanlara göre Aden Havalimanı’ndaki kriz, Husilere karşı kurulan koalisyon içindeki derin ayrışmayı açık biçimde ortaya koyuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015’ten bu yana Yemen’de merkezi otoriteyi yeniden tesis etmeye çalışırken; BAE destekli STC, güneyde fiili bir yönetim kurma yolunda ilerliyor.

Aden, Hadramaut ve el-Mahra gibi stratejik bölgelerde yaşanan bu güç mücadelesi, Yemen’de çatışmanın artık yalnızca cephe hatlarında değil, koalisyon ortakları arasında da yaşanmakta.

ADEN HAVAALANI YENİ GÜÇ SEMBOLÜ

Uçuşların askıya alınması geçici olsa da, Aden Uluslararası Havalimanı’nın siyasi ve askeri bir baskı aracına dönüşmesi, Yemen’de parçalanmış yönetim yapısının geldiği noktayı yansıtıyor.

Yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından, havaalanları, limanlar ve ulaşım koridorları yalnızca lojistik değil, egemenlik ve meşruiyet göstergesi haline gelmiş durumda.

