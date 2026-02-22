Japonya’da doğumunun hemen ardından annesi tarafından terk edilen altı aylık makak Punch, Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde peluş bir orangutana sarıldığı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük maymunun yalnızlıkla mücadelesi milyonları duygulandırırken, IKEA markalı peluş oyuncağın yoğun talep gördüğü ve stoklarının tükendiği bildirildi.

Japonya’da doğduktan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen altı aylık makak maymunu Punch, Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde bakılmaya başlandı. Kısa sürede dünya çapında tanınan makak maymunu, peluş oyuncağına sarılmasıyla gündem oldu. Annesinin yokluğunda oyuncağını adeta bir “yedek anne” gibi gören küçük maymun, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede ün kazandı.

Milyonlar tarafından takip ediliyor! Şirket açıkladı: Makak maymunu Puchın sarıldığı oyuncağa stok dayanmıyor

VİDEOLAR ADETA YÜREKLERİ DAĞLIYOR

Geçen ay hayvanat bahçesinin “Maymun Dağı” bölümünde diğer makaklarla birlikte yaşamaya başlayan Punch, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyor. Sosyal medyada yayılan bazı videolarda Punch’ın diğer maymunlar tarafından itildiği ve zaman zaman dışlandığı görülüyor. Hayvanat bahçesi yönetimi, bu görüntülerin gerçek olduğunu doğrularken, Punch’ın sosyal davranışları deneyimleyerek öğrenme sürecinde olduğunu belirtti. Yetkililere göre küçük makak, grup içinde zaman zaman dışlansa da her deneyimden sonra peluş oyuncağına dönerek sakinleşiyor, kendini güvende hissettikten sonra tekrar diğer maymunların yanına gidiyor.

Milyonlar tarafından takip ediliyor! Şirket açıkladı: Makak maymunu Puchın sarıldığı oyuncağa stok dayanmıyor

PELUŞ OYUNCAĞA STOK DAYANMIYOR

Öte yandan Punch ile birlikte peluş oragutan oyuncağına da ilgi arttı. Washington Post'un haberine göre, IKEA markalı oyuncağın satışlarında yoğun bir talep patlaması yaşanıyor. Şirket yetkilileri, Japonya, ABD ve Güney Kore’de ürünün tükenme noktasına geldiğini, stokların en kısa sürede yenileneceğini bildirdi. Şirket ayrıca söz konusu oyuncağı "Punch’ın teselli orangutanı" ifadeleriyle tanıtan reklamlar yayımladı.

YALNIZCA BESLENMEYE DEĞİL, FİZİKSEL TEMAS VE GÜVENE DE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Punch’ın hikâyesi, bilim insanlarına 1950’li ve 60’lı yıllarda psikolog Harry Harlow’un rhesus maymunları üzerinde yaptığı deneyleri hatırlattı. Harlow’un çalışmaları, yavru maymunların yalnızca beslenmeye değil, fiziksel temas ve güven duygusuna da ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştu. Yumuşak kumaştan yapılan yapay “annelere” sarılan yavrular, duygusal bağın gelişimde hayati rol oynadığını göstermişti.

Milyonlar tarafından takip ediliyor! Şirket açıkladı: Makak maymunu Puchın sarıldığı oyuncağa stok dayanmıyor

Uzmanlara göre Punch’ın yaşadığı süreç, annesiz büyüyen primatların sosyal dünyada yer edinmesinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Güçlü sosyal bağların hem hayatta kalma hem de stresle başa çıkma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Punch’ın ünü hayvanat bahçesine de yansıdı. Sosyal medyada artan ilginin ardından ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanırken, yetkililer özellikle resmi tatillerde yoğunluk beklendiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası