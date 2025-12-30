Riyad, BAE’yi Yemen’in doğusunda tehlikeli hamlelerle suçladı. Suudi Arabistan, ulusal güvenliğe yönelik her tehdide karşılık verileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı imzasıyla yayımlanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’in Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde attığı adımların tehlikeli sonuçlar doğurduğu kayda geçirildi. Açıklamada, bu hamlelerin Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliği ile Yemen’in ve bölgenin istikrarını doğrudan tehdit ettiği mesajı verildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri tarafından atılan adımlardan rahatsızlık duymaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Yemen’de bulunan tüm güçlerini yirmi dört saat içinde Yemen topraklarından çekmesi ve Yemen içindeki herhangi bir tarafa yönelik askeri ya da mali desteği durdurmasını talep ediyoruz.

Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde, Krallığın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlara yönlendirilmesi, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğini, Yemen Cumhuriyeti’nin güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit etmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından atılan adımlar son derece tehlikelidir ve Yemen’de meşruiyeti yeniden tesis etmek amacıyla kurulan Koalisyon’un dayandığı ilkelerle örtüşmemektedir. Söz konusu adımlar, Yemen’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmemektedir.

Suudi Arabistan Krallığı, ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kırmızı çizgi olarak görmektedir. Krallık, bu tür tehditlerle yüzleşmek ve etkisiz hale getirmek için gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacaktır."

SİLAH SEVKİYATI VE ASKERİ HAREKETLİLİK UYARISI!

Metinde, El-Fuceyra Limanı’ndan El-Mukalla Limanı’na silah ve zırhlı araç taşıyan gemilerin, Yemen’de meşruiyeti yeniden tesis etmeyi hedefleyen koalisyonun ortak askeri komutasından onay alınmadan hareket ettiği bilgisi yer aldı.

Sürecin, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi ve koalisyon yapısıyla çeliştiği hatırlatıldı.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Riyad yönetimi, ulusal güvenliğe yönelik her tehdidin kırmızı çizgi olduğu ifadesine yer verdi. Açıklamada, bu tür tehditlere karşı gerekli tüm adımların atılacağı ve her türlü girişimin etkisiz hale getirileceği mesajı verildi.

BAE’YE 24 SAAT ÇAĞRISI

YEMEN’İN BİRLİĞİ VE SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, Yemen’in güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek mesajı yer aldı.

Riyad, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi ve Yemen hükümetinin yanında durduğunu yineledi. Güney meselesinin tarihi ve toplumsal boyutları olduğuna dikkat çekilirken, çözüm yolunun kapsamlı bir siyasi süreç ve Yemenli taraflar arasında diyalogdan geçtiği ifade edildi.

KÖRFEZ DENGELERİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR MESAJI

Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki kardeşlik, iyi komşuluk ve ortak çıkarların korunmasının önemine işaret etti. Riyad, BAE’den iki ülke arasındaki ilişkileri koruyacak adımlar atmasını beklediğini duyurdu.

NELER OLDU?

Yemen’de son günlerde yaşanan gelişmeler kısa sürede çok başlı bir krize dönüştü. Süreç, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin Hadramevt ve El-Mahra vilayetlerinde askeri hareketliliğini artırmasıyla başladı. Mukalla Limanı üzerinden silah ve savaş araçlarının bölgeye sevk edilmesi gerilimi tırmandırdı.

Bu sevkiyatın, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun resmi izni olmadan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El-Fuceyra Limanı’ndan yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bunun üzerine Arap Koalisyonu, Mukalla Limanı’nda silah ve askeri araçları hedef alan sınırlı bir askeri operasyon düzenledi.

Yaşananların ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Yemen’in doğusunda tehlikeli adımlar atmakla suçladı. Riyad yönetimi, söz konusu hamlelerin Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğini, Yemen’in birliğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini duyurdu. BAE’ye, Yemen’den tüm güçlerini 24 saat içinde çekmesi ve ülkedeki silahlı gruplara verdiği desteği kesmesi çağrısı yapıldı.

Gerilimin büyümesi üzerine Yemen yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yürürlükte bulunan savunma anlaşmasını iptal etti. Aynı zamanda ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Kararın, ayrılıkçı çatışmaların yayılması ve doğu vilayetlerinde güvenlik risklerinin artması sonrası alındığı bildirildi.

Böylece Yemen’de Husilerle süren çatışmalara ek olarak, güneydeki ayrılıkçı kriz ve Suudi Arabistan–BAE hattındaki gerilim yeni bir safhaya girmiş oldu.

YEMEN, BAE İLE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

Yemen yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yürürlükte bulunan ortak savunma anlaşmasını iptal etti

Yemen yönetimi, Vatan Kalkanı Güçleri’nin harekete geçirilmesine karar verdi.

Buna göre Hadramevt ve Mehra illerinde bulunan tüm askeri kampların kontrolü Vatan Kalkanı Güçleri’ne devredilecek.

MUKALLA LİMANI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Son günlerde gerilimin odağında Hadramevt’te yer alan Mukalla Limanı bulunuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, limanda silah ve savaş araçlarının hedef alındığı sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

