Kırklareli TOKİ Sosyal Konut Kurası çekim tarihi belli oldu
Kırklareli’nde TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kura çekimi 18 Şubat 2026’da yapılacak. Asil ve yedek hak sahipleri çekiliş sonrası e-Devlet ve TOKİ sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli’de hak sahibi belirleme heyecanı başlıyor. Kura çekimi, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimiyle birlikte projede yer alan konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
TOKİ'nin 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesi kapsamında Kırklareli'nde de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.
