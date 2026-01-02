Süper Lig'de anlaşma iptal: Volkan Demirel'in tek şartı yerine getirilemedi
Antalyaspor'da teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Gençlerbirliği'ndeki görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Volkan Demirel, 'transfer şartı' ile teklife 'evet' derken; Akdeniz kulübü, FIFA'daki sorunlu dosyaları henüz çözüme kavuşturamadı. Bunun üzerine planlar tamamen değişti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Erol Bulut ile yollarını ayırmasının üzerinden 17 gün geçerken, yeni teknik direktör henüz belirlenemedi. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıranVolkan Demirel ile temas halinde olan ve genç çalıştırıcıyla şartlı olarak anlaşmaya varan kırmızı-beyazlılar, rotasını başka bir isme çevirdi.
VOLKAN DEMİREL'DE SON DURUM
Ajansspor'da yer alan habere göre; FIFA’da sorunlu dosyaları bulunduğu için transfer yasağı devam eden Antalyaspor’a imza atmak için 'kadro takviyesi şartı' koyan Volkan Demirel’in bu talebiyle ilgili olarak somut adımlar atılamadı. Söz konusu 6 dosya için yaklaşık 2.5 milyon euro ödeme yapılması gerekirken, Demirel'in göreve gelmesi zorlaştı.
EN GÜÇLÜ ADAY SAMİ UĞURLU
Transfer engeli kalkmadan imza atmaya yanaşmayan Volkan Demirel, anlaşmayı askıya aldı. Erol Bulut'un göreve gelmesinden önce de görüşme gerçekleştirilen Sami Uğurlu, kırmızı-beyazlılarda şu an için en güçlü aday olarak öne çıktı.
Antalyaspor’da düşük bir ihtimal olsa da teknik direktör adayları arasında Bülent Korkmaz isminin de hâlâ listede yer aldığı öğrenildi.