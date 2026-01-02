Antalyaspor'da teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Gençlerbirliği'ndeki görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Volkan Demirel, 'transfer şartı' ile teklife 'evet' derken; Akdeniz kulübü, FIFA'daki sorunlu dosyaları henüz çözüme kavuşturamadı. Bunun üzerine planlar tamamen değişti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Erol Bulut ile yollarını ayırmasının üzerinden 17 gün geçerken, yeni teknik direktör henüz belirlenemedi. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıranVolkan Demirel ile temas halinde olan ve genç çalıştırıcıyla şartlı olarak anlaşmaya varan kırmızı-beyazlılar, rotasını başka bir isme çevirdi.

VOLKAN DEMİREL'DE SON DURUM

Ajansspor'da yer alan habere göre; FIFA’da sorunlu dosyaları bulunduğu için transfer yasağı devam eden Antalyaspor’a imza atmak için 'kadro takviyesi şartı' koyan Volkan Demirel’in bu talebiyle ilgili olarak somut adımlar atılamadı. Söz konusu 6 dosya için yaklaşık 2.5 milyon euro ödeme yapılması gerekirken, Demirel'in göreve gelmesi zorlaştı.

Volkan Demirel

EN GÜÇLÜ ADAY SAMİ UĞURLU

Transfer engeli kalkmadan imza atmaya yanaşmayan Volkan Demirel, anlaşmayı askıya aldı. Erol Bulut'un göreve gelmesinden önce de görüşme gerçekleştirilen Sami Uğurlu, kırmızı-beyazlılarda şu an için en güçlü aday olarak öne çıktı.

Sami Uğurlu

Antalyaspor’da düşük bir ihtimal olsa da teknik direktör adayları arasında Bülent Korkmaz isminin de hâlâ listede yer aldığı öğrenildi.

