Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 398 gole şahitlik etti. Takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil toplam 398 gol atarken; maç başına 1,3 gol ortalaması yakalandı.

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında futbolcuların takımları adına attığı gollerin 303'ü yabancı, 84'ü yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 117 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar, 398 defa fileleri havalandırdı. Ligin ilk bölümünde lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, 39'ar golle rakip fileleri en çok havalandıran ekipler oldu.

Trabzonspor 33, Beşiktaş 30, Başakşehir 27, Gaziantep FK 24, Samsunspor 22, Göztepe, Gençlerbirliği ve Konyaspor 21, Çaykur Rizespor 20, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor 16, Kocaelispor 15, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ise 14 kez gol üretti. Süper Lig'de ilk 17 haftada en az gol sevinci yaşayan ekip ise 10 golle Eyüpspor oldu.

YABANCILAR ÖN PLANA ÇIKTI

Süper Lig'de gol yollarında yabancı oyuncular yerlilere göre ön plana çıktı. Geride kalan 17 haftada 160 oyuncu gol sevinci yaşarken, bunların büyük bölümü yabancılardan oluştu. Ligde 117 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı, yabancılar 303, yerliler ise 84 gol kaydetti.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İLK 10'DA 9 YABANCI

Gol krallığı yarışının ilk 10 sırasında 9 yabancı oyuncu yer aldı. İlk bölümü RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov, 12 golle zirvede tamamladı. Onu Trabzonspor'dan Paul Onuachu 11 golle takip etti. Fenerbahçeli Anderson Talisca ve Galatasaraylı Mauro Icardi 9'ar gol kaydederken, Trabzonspor'dan Felipe Augusto, Fenerbahçe'den Marco Asensio ve Konyaspor'dan Umut Nayir 8'er kez fileleri sarstı. Listede son 3 ismi ise 7'şer golle Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Beşiktaş'tan Tammy Abraham ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri oluşturdu.

İlk 10 isim arasında Türk oyuncu olarak tek isim, Konyaspor formasıyla 8 gol üreten Umut Nayir oldu.

Paul Onuachu

TÜRK GOLCÜLER

Süper Lig'de geride bıraktığımız bölümde Türk futbolcular arasında gol krallığı sıralamasında ilk 5 isim şunlar oldu:

1- Umut Nayir: 8 (Konyaspor)

2- Tayfur Bingöl: 5 (Kocaelispor)

3- Barış Alper Yılmaz: 4 (Galatasaray)

4- Cengiz Ünder: 4 (Beşiktaş)

5- Oğulcan Ülgün: 4 (Gençlerbirliği)

