Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon bitime 16 hafta kala TFF 1'inci Lig'den, bu sezon ise 2'nci Lig'den bitime 19 hafta kala bir alt lige düştü. Sarı-siyahlı ekip, ekonomik sorunlar, puan silme cezaları ve kadro yetersizliği nedeniyle bu sezon 2 defa maça çıkmadı.

Süper Lig'de 5 sezon geçiren Yeni Malatyaspor, yaşadığı maddi sıkıntılar, kadro yetersizliği ve FIFA'dan (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) art arda aldığı puan silme cezaları nedeniyle son yıllarda büyük bir düşüş sürecine girdi.

SÜPER LİG'DEN ALT LİGLERE UZANAN DÜŞÜŞ

'Malatya Belediyespor' adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da 'Yeni Malatyaspor' adını alan kulüp, 2009-2010 sezonunda 2'nci Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Malatya temsilcisi, bir sezon sonra TFF 1'inci Lig'e çıktı.

TFF 1'inci Lig'i 2016-2017 sezonunda ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, burada 5 sezon mücadele etti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Doğu Anadolu temsilcisi, ardından 1'inci Lig'de iki sezon yer aldı.

GEÇEN SEZON KİME DÜŞME ERKEN KESİNLEŞTİ

Geçen sezon Trendyol 1'inci Lig'de ekonomik sorunlar ve FIFA'dan aldığı '21 puan silme cezası' nedeniyle ligin bitimine 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor, bu sezon yer aldığı Nesine 2'nci Lig'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

PUAN SİLME CEZALARI VE MAÇA ÇIKMAMA

Nesine 2'nci Lig'de çıktığı 12 maçta sadece 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisinin, FIFA Disiplin Komitesi ve TFF tarafından toplam 7 defa puanı silindi. Sezona eksi 6 puanla başlayan ekip, devam eden süreçte 36 puan silme cezası daha aldı. Ayrıca ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

Yeni Malatyaspor, 13 Aralık'ta oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına da çıkmadı ve 3-0 mağlup sayıldı.

3'ÜNCÜ LİG'E DÜŞÜRÜLDÜ

TFF talimatları gereği, aynı sezon içerisinde ikinci defa maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 19 hafta kala Nesine 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşti. Sarı-siyahlı ekip, aldığı cezalar sonrası Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta eksi 43 puanla son sırada yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Granny's Waffles Kırklarelispor maçının tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

