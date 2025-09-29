Yeni Malatyaspor'dan 3 yıl sonra ilk puan! Eksi 35'e yükseldiler

TFF 2'nci Lig'de aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ankara Demirspor karşısında aldığı beraberlikle taraftarına moral verdi. TFF 1'inci Lig'de 29 Ocak 2023 tarihinde oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra ilk defa puan aldı.

974 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

Malatya temsilcisi, geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'deki tüm maçlarını kaybetmiş, bu sezon 2'inci Lig'in ilk 5 maçında aynı performansı göstermişti. 974 günlük puan hasreti Ankara Demirspor karşısında sona eren Yeni Malatyaspor, eksi 35 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

TFF 2'nci Lig ekibi, art arda 11 maçından galibiyetle ayrılsa dahi 2025-2026 sezonunun ilk devresini puansız tamamlayacak.

"ONURLU ŞEKİLDE SAVAŞA DEVAM"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "974 gün sonra gelen ilk puan. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Onurlu bir şekilde savaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 5 DEFA PUANI SİLİNDİ

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya ekibine, FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 36 puan silme cezası verildi.

Malatya temsilcisi, bu sezon 5 defa puan silme cezasına çarptırıldı. 2025-2026 sezonuna eksi 6 puanla başlayan Yeni Malatyaspor, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.

SÜPER LİG'DE 5 SEZON OYNADI

"Malatya Belediyespor" ismiyle 1986'da kurulan ve 2010'da "Yeni Malatyaspor" olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı kulüp, 2009-2010 sezonunda TFF 2'nci Lig'e yükseldi, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını TFF 1'nci Lig'e yazdırdı. 2016-2017 sezonunu 2'nci tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.