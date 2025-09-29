Borsada 220 milyon TL'lik geri alım! Geçen hafta 11 şirket kendi hissesini topladı
22-26 Eylül tarih aralığında borsada 11 şirket geri alım yaptı. Toplam alımlar 220 milyon TL’ye yaklaşırken, söz konusu tutarın yaklaşık yarısının 1 şirkette gerçekleştiği görüldü. İşte borsada geçen hafta geri alım yapan şirketler...
TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin 11.000-11.600 bandında konsolide olamaya çalıştığı geçen haftaki işlemlerde şirketlerin geri alımları da devam etti.
Geçen hafta 11 şirket borsada geri alım yaptı. Bu şirketlerin toplam alımları 220 milyon TL’ye yaklaşırken, söz konusu tutarın yaklaşık yarısının 1 şirkette gerçekleştiği görüldü.
GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
KAP’a yapılan bildirimlere göre 22-26 Eylül aralığında borsada geri alım yapan hisseler ve toplam tutarları şöyle:
- ENERY: 105,050 milyon TL
- MAVI: 37,278 milyon TL
- AHGAZ: 25,611 milyon TL
- AKFYE: 10,452 milyon TL
- GLYHO: 8,750 milyon TL
- SARKY: 5,698 milyon TL
- BOBET: 5,000 milyon TL
- TCKRC: 4,961 milyon TL
- AKFGY: 4,381 milyon TL
- AKFIS: 3,436 milyon TL
- PCILT: 3,228 milyon TL
- LKMNH: 2,143 milyon TL
- PNLSN: 597 bin TL
