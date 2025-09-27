Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

- Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İsranbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı. 11 kişi gözaltına alındı.

Investco Holding yetkilileri hakkında daha önce “Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık” nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi.

PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli iki şehirde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi(PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler A.K., B.Ç., E.D., E. Ö., E.B. H.G, İ. K.B. K.B., K.D., K. B. ve S.D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

