Haberler > 3. Sayfa > Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu

Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Giresun, Eynesil, Balıkçı Teknesi, Alabora, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'un Eynesil ilçesinde balıkçı teknesi alabora oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kurtarıldı.

Sabah erken saatlerde Eynesil Kalesi açıklarında tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede (70) boğularak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
