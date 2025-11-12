Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Cadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı

Cadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa’da bir şüpheli, sohbet eden iki kişiye yaklaşarak “müsaade isteyip” kenara çekilmelerini istedi. Ardından elindeki pompalı tüfekle restorana peş peşe ateş açtı. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. 

MASKELİ SALDIRGAN DEHŞET SAÇTI

Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, önce restoran önünde duran iki kişiye eliyle "çekilin" işareti yaptı. İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. 

Cadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı - 1. Resim

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları, iki kişinin ise şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

Cadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı - 2. Resim

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı - 3. Resim

