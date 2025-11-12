Güneşte patlama mı oldu? Etkileri Türkiye'de görülecek

Uzayın derinliklerinden gelen ve teknolojik sistemleri tehdit edebilecek gelişmeler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından izleniyor.

Güneş'in aktif bölgelerinden AR4274 üzerinde son günlerde olağanüstü bir hareketlilik yaşanırken, bu bölgelerdeki enerji yoğunluğu 9 Kasım'da TSİ 09.30'da meydana gelen X1.7 sınıfı patlamasıyla zirveye çıktı. Ardından 10 Kasım sabahı bir başka güçlü X sınıfı Güneş patlaması daha kaydedildi. Peki, Güneşte patlama mı oldu? İşte tüm ayrıntılar...

GÜNEŞ'TE PATLAMA MI OLDU?

9 Kasım'da ilki, 10 Kasım sabahı ise ikinci olmak üzere, AR4274 adlı aktif bölgede iki güçlü X sınıfı patlaması meydana geldi.

Güneş Sistemi'nin en şiddetli enerji salınımları arasında yer alan bu patlamalar sonucunda, devasa miktarda plazma ve manyetik alan Dünya yönüne fırlatılmış (Koronal Kütle Atımı - CME), bu durum da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından jeomanyetik fırtına uyarısına neden oldu.

GÜNEŞ PATLAMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Bilim insanları, Güneş'te meydana gelen güçlü patlamaların etkisiyle önümüzdeki iki gün boyuna radyo frekansları, uydu iletişimi, GPS sistemleri ve internet bağlantısında kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini bildirdi.

Ayrıyeten, yüksek voltajlı elektrik hatlarında geçici dengesizlikler oluşabileceği uyarısında bulundu. Bu patlamalarla beraber "aurora borealis (kuzey ışıkları)'nın" normalden çok daha güneye inebileceğini belirte uzman, Karadeniz ve Trakya bölgelerinde ışık kirliliğinin az olduğu alanlarda gökyüzünü izleyenlerin bu nadir doğa olayına tanık olabileceğini ifade etti.