Başakşehir'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü de karıştı, çok sayıda yaralı var
Son dakika... Başakşehir’de zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu minibüsünün de karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geldi.
YARALILAR VAR
Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı.
