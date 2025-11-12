Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başakşehir'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü de karıştı, çok sayıda yaralı var

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü de karıştı, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü de karıştı, çok sayıda yaralı var
Trafik Kazası, Başakşehir, Zincirleme Kaza, Kaza, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Başakşehir’de zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yolcu minibüsünün de karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geldi.

Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

YARALILAR VAR

Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayko Cepkin’den şehitlerimiz için acı mesaj… Birlikte uçtukları kareyi paylaştıKahramanmaraş'ta operasyon! Kardeş katili 22 sene sonra yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta operasyon! Kardeş katili 22 sene sonra yakalandı - 3. SayfaKahramanmaraş'ta operasyon! Kardeş katili 22 sene sonra yakalandıCadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı - 3. SayfaCadde ortasında dehşet! “Çekilin” dedi, kurşun yağdırdı13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı, şimdi hastanede - 3. SayfaSokak köpekleri dehşeti yaşattı! 13 yaşındaki kız hastanedeMuğla'da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var - 3. SayfaMuğla'da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar varAntalya'da korkunç olay! Çürümüş ceset bulundu - 3. SayfaAntalya'da korkunç olay! Çürümüş ceset bulunduElazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi - 3. SayfaElazığ’da acı olay! Otizmli Veysel Bilen gözyaşlarıyla defnedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...