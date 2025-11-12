Başakşehir'de zincirleme kaza! Yolcu minibüsü de karıştı, çok sayıda yaralı var

Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILAR VAR

Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı.