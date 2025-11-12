Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Marmaris yolu üzerindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazada, yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu. Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
13 KİŞİ YARALANDI
Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
