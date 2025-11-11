Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna'dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik!

Ukrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik!

Güncelleme:
Ukrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov, İstanbul’a gelerek kritik bir açıklama yaptı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov, İstanbul’a geldiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov,, Türkiye ve Orta Doğu’da esir takası sürecini yeniden başlatmak için çalışacağını aktardı.

"ANLAŞMA VARDI, ARTIK UYGULANMALI"

İstanbul’a inişinin ardından paylaşım yapan Umerov, "Az önce İstanbul’a geldim. Bu günlerde Türkiye ve Orta Doğu’da takas süreçlerini açmak için çalışacağım" dedi.

Umerov, daha önce yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bir anlaşma vardı ve bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın görevi net. Ukraynalılar esaretten evlerine dönmeli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik! - 1. Resim

TÜRKİYE YENİDEN DİPLOMASİ MERKEZİNDE

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki takas diplomasisinde bir kez daha kilit rol üstlenmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış diplomasisi sayesinde daha önce tahıl koridoru ve esir değişimi anlaşmaları başarıyla uygulanmıştı.

Şimdi ise dünya gözünü yeniden İstanbul’daki kritik görüşmelere çevirdi. Ankara, hem Moskova hem Kiev ile kurduğu güven temelli temaslarla sürecin yeniden canlanmasına zemin hazırlıyor.

Ukraynalı yetkili, "Bu günlerde, özellikle Türkiye’de görüşmeler olacak. Konu tam da bu  takasları yeniden başlatmak" diyerek, Ankara’nın kritik arabulucu rolüne dikkat çekti.

Ayrıntılar geliyor...

