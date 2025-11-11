Ünlü fenomenden skandal itiraf! Yıllar önce söylediği yalanı ağlayarak anlattı

İngiltere'de 3.5 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Brittany Miller, yıllar önce takipçilerine söylediği yalanı itiraf etti.

'KANSERİM' YALANI ORTAYA ÇIKTI

2017 yılında henüz 21 yaşındayken Oxfordshire’da yaşayan kadın, sosyal medyada üçüncü evre mide kanserine yakalandığını duyurmuştu. Takipçileri ve arkadaşları, genç kadına maddi ve manevi destek sağlamak için bir bağış kampanyası başlattı. Ancak Miller, kısa bir süre sonra hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboldu.

"HEPSİ YALANDI"

Olayın ardından Miller'ın eski bir arkadaşı olan Beth, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kanser teşhisinin tamamen uydurma olduğunu öne sürerek, "Ona para gönderdim, yemek yaptım, hatta sözde radyoterapi randevularına gitmesi için destek oldum. Ama hepsi yalandı," ifadelerinde bulundu.

SAHTE BİR BAĞIŞ SAYFASI OLUŞTURMUŞ

Kendisi ve Miller'ın takipçileri de dahil olmak üzere binlerce kişinin kandırıldığını iddia eden kadın, Brittany'nin sahte bir 'GoFundMe' sayfası oluşturarak çevresinden bağış topladığını da kaydetti. Ünlü fenomenin arkadaşının iddiaları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

"İNSANLARI YANIMDA TUTMAK İSTEDİM"

Yıllar içinde sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Miller, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Hayatımın o döneminde ruhsal olarak çok kötü durumdaydım. Depresyonda, kaybolmuş ve intihara meyilliydim. Söylediklerimden derin pişmanlık duyuyorum,” ifadelerinde bulundu.

Yaptığının 'beğeni ya da para kazanmak amacıyla' olmadığını savunan kadın, "Bunu kötü niyetle yapmadım, sadece insanları yanımda tutmak istedim," dedi.

AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan fenomen, bağış kampanyasının arkadaşları tarafından açıldığını, ancak bağışlar yapılmaya başlanınca sayfanın kapatıldığını öne sürdü. Miller, "Bu hastalıkla gerçekten mücadele eden insanlardan özür diliyorum," dedi.

Fenomenin itirafı sosyal medyada büyük tepki çekerken, bir kanser hastası tepkisini şöyle dile getirdi:

"Böyle bir acıyı yaşamamış biri, insanların şefkatini ve bağışlarını sömürüyorsa bu acımasızlıktır."