Grip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardı

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Osman el-Cundi, zatürrenin (pnömoni), özellikle risk grubundaki kişilerde belirti göstermeden ölümcül seyredebildiğini belirtti.

DÜNYANIN EN CİDDİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cundi, Dünya Zatürre Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Zatürrenin hala dünyanın en ciddi solunum yolu enfeksiyonlarından biri olduğunu vurgulayan Cundi, hastalığın akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveollerin) mikrop, virüs veya mantar kaynaklı iltihaplanmasıyla oluştuğunu aktardı.

GRİP GİBİ BAŞLIYOR, DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Cundi, iltihabın, hava keseciklerinin sıvı veya irinle dolmasına neden olduğunu, nefes almanın zorlaştığını, vücudun oksijensiz kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belirtiler genellikle grip gibi başlar ancak daha ağır seyreder. Belirtileri süregelen öksürük (balgamlı veya kuru), göğüs ağrısı, nefes alırken batma hissi, yüksek ateş, titreme, terleme, hızlı nefes alma, nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık şeklinde sıralayabiliriz. Belirtiler arasında bazen mide bulantısı veya ishal de eşlik edebilir."

RİSK GRUPLARI DİKKATLİ OLMALI

Zatürrenin herkeste görülebileceğini ancak bazı gruplarda riskin daha yüksek olduğunu belirten Cundi, "65 yaş üstü bireyler, 5 yaş altı çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar (astım, KOAH, kalp yetmezliği, diyabet gibi), bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, sigara içenler, hava kirliliğine maruz kalanlar, yutma güçlüğü yaşayanlar ve aşıları eksik olanlar risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Cundi, kısa aralıklarla tekrarlayan zatürrenin derin bir sağlık problemine işaret edebileceğini vurgulayarak, tedaviyi tamamlamak, bol sıvı almak, dinlenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, ağız ve diş sağlığına özen göstermek, kronik hastalıkları kontrol altında tutmak ve belirtiler tekrarlarsa doktora başvurmak gibi unsurların tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti.

KORUNMAK İÇİN DİKKAT

Alınacak önlemlerle zatürreden korunmanın mümkün olduğunu belirten Cundi, şu önerilerde bulundu:

"Aşı olun. Pnömokok ve grip aşıları özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler için önemlidir. Sigara içmeyin. Akciğerin doğal savunma sistemini zayıflatır. Ellerinizi sık yıkayın. Solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 80'i temasla bulaşır. Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın. Yeterince uyuyun. Bağışıklık sistemi dinlenmeye ihtiyaç duyar. Kapalı ortamları havalandırın. Ev ve iş yerlerinde temiz hava dolaşımı sağlanmalıdır."