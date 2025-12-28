Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mezarlık Bilgi Sistemi ile Asri ve Harput mezarlıkları başta olmak üzere 49 bin 300 mezar fotoğraflanarak dijital ortama aktarıldı. Vatandaşlar dünyanın her yerinden mezar fotoğraflarına ve konum bilgilerine kolayca ulaşabilecek, isterlerse dua okutabilecek.

Elazığ Belediyesi, dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında Mezarlık Bilgi Sistemi’ni hizmete sundu.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısıyla hazırlanan uygulama sayesinde, yurt içi ve yurt dışında bulunan vatandaşlar Elazığ Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden vefat eden yakınlarının mezar fotoğraflarına ve konum bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Elazığ Belediyesi’nden dijital mezarlık sistemi: 49 bin 300 mezar sisteme yüklendi

Bu kapsamda hayata geçirilen Mezarlık Bilgi Sistemi, büyük ilgi gördü. Ekipler tarafından başta Asri ve Harput olmak üzere 49 bin 300 mezar tek tek fotoğraflandı ve konumlarıyla birlikte sisteme yüklendi. Vatandaşlar artık, Türkiye'nin her yerinden Elazığ Belediyesi web sitesi üzerinden yakınlarının mezar fotoğraflarını görülebilecek ve konumundan rahatça bulabilecek.

Aynı zamanda isteyen vatandaşlar yine sistem üzerinden Yasin-i Şerif ve Fatiha dinleyebiliyor.

"BU SİSTEME SÜREKLİ YÜKLEYECEĞİZ"

Elazığ Belediyesi'nin bütün amacının insan odaklı sosyal belediyecilik olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Mezarlık Bilgi Sistemi önemli gördüğümüz bir sistem. Dijital anlamdaki sistem, hem Elazığ Belediyesi web sitesinden hem de cep telefonuna indirilecek programdan kullanılabiliyor. Vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını Türkiye'nin her yerinden ulaşabilecekler. Çalışmalar neticesinde 49 bin 300 mezar, fotoğraflanarak bilgileri dahilinde sisteme yüklenmiştir. Bu çalışmamız başta Asri ve Harput olmak üzere yapıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımızı da bu sisteme sürekli yükleyeceğiz" dedi.

Bilginoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Dolayısıyla vatandaşlarımız bulundukları yerden isim ve soy isim girerek yakınlarının mezarını bulabilecekler. Ayrıca istedikleri zaman site içerisinde Fatiha suresi ve Yasin suresini de hem kendileri dinleyebilecek hem de siteden okutturabilecekler. Kabristanları ziyaret edemeyenler veya uzakta olan insanlarımıza bu şekilde hizmet edilmesi, dijital çağa ayak uydurmak için yapmış olduğu çalışmalardan birisidir.

