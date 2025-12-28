Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla beraber Kocaeli'de yaşayanlar "Kocaeli'de kar yağacak mı?" sorusuna cevap aranıyor. MGM'nin güncel tahminleri ve kar yağışı beklentileri yakından takip ediliyor.

"Kocaeli’de kar yağacak mı?" sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporu paylaşıldı. Soğuk hava dalgası etkisini göstermesiyle beraber vatandaşlar "Kocaeli'de kar ne zaman yağacak?" sorusuna cevap aranıyor. MGM'nin güncel tahminleri ve kar yağışı beklentileri takip ediliyor. İşte Kocaeli hava durumu için son gelişmeler...

Kocaelide kar yağacak mı? Gözler MGM hava durumu raporuna çevrildi

KOCAELİ'DE KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son verilerine göre, Kocaeli dondurucu soğukların ve kar yağışının etkisi altına giriyor. 28 Aralık Pazar günü yoğun kar yağışıyla başlayacak olan bu süreçte, hava sıcaklıklarının en düşük -2°C, en yüksek 2°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Haftanın ilk iş günü olan 29 Aralık Pazartesi günü de kar yağışı etkisini sürdürürken, termometrelerin gün içerinde 0°C'nin üzerine çıkayacağı öngörülüyor.

Kocaelide kar yağacak mı? Gözler MGM hava durumu raporuna çevrildi

Özellikle 30 Aralık Salı günü kar yağışı yerini çok bulutlu bir havaya bıraksa da, sıcaklıkların -5°C'ye kadar düşecek olması sebebiyle yollarda kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Yılı son günü 31 Aralık Çarşamba hafif kar geçişleri görülürken, yeni yılın ilk günü 1 Ocak Perşembe günü Kocaeli tekrar yoğun kar yağışına teslim olacak. Sıcaklıklar en yüksek -1°C olarak ölçülecek.

