Yakup Öner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yakup Öner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yakup Öner kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yakup Öner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde harita mühendisi olarak görev yapmıştır. Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Son olarak soruşturma kapsamında dava açılan 6 isimden biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yakup Öner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde harita mühendisi olarak çalışmış, 2025 yılında Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren kilit tanıklardan biri olarak gündeme geldi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.

YAKUP ÖNER KİMDİR?

Yakup Öner'in hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) harita mühendisi olarak görev yapmış bir kamu personelidir.

2025 yılında, görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermiştir.

