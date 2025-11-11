Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'deki parfüm dolum tesisi yangında yeni gelişme: Belediye başkan yardımcısı ile 4 kişi açığa alındı!

Kocaeli'deki parfüm dolum tesisi yangında yeni gelişme: Belediye başkan yardımcısı ile 4 kişi açığa alındı!

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve 3 zabıta personeli açığa alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI İLE 4 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın açığa alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

