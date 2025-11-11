10 futbolcusu PFDK'lık olan Muğlaspor'dan bir garip açıklama: Yurt dışı maçlarına bahis oynamışlar!

Muğlaspor Kulübü, TFF'nin profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun disipline sevk edilmesi sürecini ciddiyetle takip ettiklerini vurgularken, 'masumiyet karinesi' vurgusu yaptı. 10 futbolcusu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen yeşil-beyazlı kulüp, yapılan görüşmelerdeki beyanlar doğrultusunda oyuncularının haklı olduğuna inandıklarını belirtti.

YURT DIŞI MAÇLARINA BAH İS YASAK MI? İŞTE O MADDE...

Bahis soruşturmasına dair açıklamada, "Sevk edilen futbolcularımızın çoğunluğu, yurt dışı karşılaşmalarına yasal bir platform üzerinden bahis oynamıştır" ifadesi gündem oldu.

TFF’nin 57'nci maddesioyuncuların futbolla ilgili herhangi bir müsabaka üzerine bahis oynamasını yasaklıyor. Yasak, sadece kendi ligleriyle sınırlı değil, yurt içi veya yurt dışındaki tüm futbol müsabakalarını kapsıyor. Oyuncular, doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynamaları halinde ciddi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

"FORMA G İ YD İ KLER İ TAKIMNLARIN MA Ç LARINA BAH İ S YAPMADILAR"

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'un açıklamasışöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis ve şans oyunları soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun tedbirli olarak disipline sevk edilmesi süreci, kulübümüz tarafından büyük bir dikkat ve ciddiyetle takip edilmektedir.

Futbolcularımızın, ailelerinin ve kulübümüzün itibarını yakından ilgilendiren bu hassas süreçte, masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak sürecin adil, şeffaf ve objektif biçimde yürütülmesi en büyük beklentimizdir.

Disipline sevk edilen futbolcularımızla yapılan görüşmeler sonrasındaki beyanları doğrultusunda haklı olduklarına inancımız tamdır. Elde edilen bilgilere göre sevk edilen futbolcularımızın çoğunluğu, yurt dışı karşılaşmalarına yasal bir platform üzerinden bahis oynamıştır. Adı geçen futbolcularımızın bugüne kadar formalarını giydikleri takımlarının maçlarına bahis yapmadığı açıkça ortadadır.

Türk futbolunun her türlü yasa dışı bahis, şike ve benzeri girişimlerden arındırılması yönündeki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Ancak aynı zamanda, futbolcularımızın suçluluğu kanıtlanmadan zan altında bırakılmasına da kesinlikle karşıyız.

Suçlulukları kanıtlanana kadar futbolcularımızın yanında olduğumuzu belirtiriz. Bu sürecin en üst kademeden itibaren kapsamlı biçimde araştırılması ve bu süreçte alınacak kararların, kime daha fazla zarar vereceği göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Türk futboluna zarar vermeden, sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması en büyük arzumuzdur. Kulübümüz, ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlere başlamış olup futbolcularımız da hukuki haklarını savunmak adına resmi başvurularını gerçekleştirecektir.

Bu süreçte Muğlaspor Kulübü olarak hiçbir hilenin, adaletsizliğin veya kirli oyunun yanında olmadığımızı, aksine 1024 futbolcunun da haklarını korumak adına gerekli tüm çalışmaları yürüttüğümüzü açıkça belirtiriz.

Şehirlerin ve kulüplerin geleceğiyle oynayan, maçların sonucuna etki eden, hile yapan herkesi lanetliyor; bu kişilerin en ağır cezayı almalarını talep ediyoruz.

Bu sürecin her aşamasını yakından takip etmekte, camiamızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."