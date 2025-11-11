Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'temiz futbol' çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'temiz futbol' çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;ndan &#039;temiz futbol&#039; çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin ardından 1024 futbolcunun PFDK'lık olduğu bahis soruşturmasına dair konuştu. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için hiç kimseye taviz vermeyeceklerini vurguladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolünün imza töreninde, Türk futbolunda deprem etkisine neden olanbahis soruşturması hakkında ıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'temiz futbol' çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler! - 1. Resim

"KİMSEYE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan TFF Başkanı, Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözü ile göreve geldiklerini belirtti.

Bahis soruşturmasıyla ilgili Hacıosmanoğlu, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik ve iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. 'Temiz futbol' için çıkılan bu yolda başsavcılığımızın, emniyet teşkilatımızın, Türk futbol ailesinin ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Ancak her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır" sözlerini sarf etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'temiz futbol' çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler! - 2. Resim

"HAKEMLİK MÜESSESEMİZ BU BADİRELERİ ATLATACAK"

Türk futbolunun paydaşlarına 'daha adil ve temiz futbol' için çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Otizmli Veysel’den acı haber! Cansız bedeni bulunduTuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunsporlu Celil Yüksel'den 'bahis' tepkisi: Tüm hukuki yolları kullanarak hakkımı arayacağım - SporSüper Lig oyuncusundan 'bahis' tepkisi: Hakkımı arayacağım!Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi - SporKerem ve Ali Koç itirafı: Gündem olan 'maaş' iddiasına cevapGalatasaray'dan canlı yayında transfer cevabı: Ademola Lookman için resmi açıklama - SporLookman için resmi açıklama! Canlı yayında transfer cevabıBir suç duyurusu da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan: TFF adımı lekeledi! - SporBir suç duyurusu daha: TFF adımı lekelediEski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para - SporEski kulüp başkanından 'şike' açıklaması geldiDursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı sözleri: Hata yapmış olabilirler! - SporBahis skandalında 'zaman aralığı' detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...