İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'adil rekabet' mesajı: Taviz vermeyeceğiz!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'adil rekabet' mesajı: Taviz vermeyeceğiz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Turkuvaz Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız" dedi.

TFF Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu, 'temiz ve adil ortamda rekabet' vurgusu yaptı. 'Turkuvaz Spor Zirvesi'nde konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"MÜCADELEYİ SAHA İÇİNDE YAPALIM"

"Spor milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan. Bu paydada buluşan herkesin görevi; temiz, adil ortamda rekabet edilmesi, sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak, Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayıştan taviz vermeyeceğiz.Türk futbolunu kavgayla değil, fair-play ile rekabet eden marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın da ifade ettiği gibi 'Millet bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol' bekliyor. Mücadeleyi saha içinde yapalım, dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı, küme düşeni hep beraber alkışlayalım."

"FİNALLERE HAZIRIZ"

"Ülkemiz, her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiyesinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır."

"HAK EDENİN KAZANDIĞI SİSTEMİ TESİS EDECEĞİZ"

"Futbol bizim için sadece bir oyun değil, birliğin, toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek, coşkumuza balta düşürecek herkesin karşısında olacağız. Biz sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

