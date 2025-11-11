Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otizmli Veysel'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Otizmli Veysel’den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Otizmli Veysel’den acı haber! Cansız bedeni bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı. Tarlalarını sulamak için kanalizasyona su motoru bırakmak isteyen çiftçiler bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli Veysel Bilen'nin cesedi ile karşılaştı. Kimlik tespitinin ardından Bilen'in cansız bedeni otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli  Veysel Bilen ölü bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, 11. günde acı bir sonla noktalandı. Bilen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİNİ ÇİFTÇİLER BULDU

Elazığ'da tarlalarını sulamak için kanalizasyona su motoru bırakmak isteyen çiftçiler bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli Veysel Bilen'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Evinden 10 kilometre uzaklıkta su içerisinde bulunan çocuğun cansız bedeni ekipleri tarafından çıkartıldı.

BİR HAFTA SONRA ACI HABER...

Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama çalışma başlattı. Ekipler hem havadan hem karadan günlerce arama yaptı. Bir haftalık aramaların sonucunda acı haber geldi.

OTOPSİ YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, Mollakendi beldesindeki çiftçiler, tarlalarını sulamak için Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyonu gitti. Su içerisine pompa bırakmak isteyen ve bir ceset ile karşılaşan çiftçiler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir haftadır aranan otizmli Veysel Bilen'e ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından su içerisinden çıkartılan Bilen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

