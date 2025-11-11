İBB iddianamesinde 6 isim hakkında ağır suçlama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İmamoğlu iddianamede örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak yer alırken 142 eylemden sorumlu tutuldu. İmamoğlu'na 2 bin 352 yıl hapis cezası istendi.

İlgili Haber Akın Gürlek aylardır beklenen İBB iddianamesini açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim ise dikkat çekti.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLARAK YER ALDILAR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan"Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.