CHP, İmamoğlu'nun arka bahçesi olmuş! 11 milyon YSK verisini suç örgütüne servis etmişler

CHP, İmamoğlu’nun arka bahçesi olmuş! 11 milyon YSK verisini suç örgütüne servis etmişler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, İmamoğlu’nun arka bahçesi olmuş! 11 milyon YSK verisini suç örgütüne servis etmişler
Politika Haberleri

“İBB Hanem” uygulaması üzerinden 11,3 milyon kişinin verilerinin iki ülkeye sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Casusluk soruşturması başlatan savcılık, seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde İmamoğlu suç örgütüne ilettiği öne sürülen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E’yi sorguya aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerini usulsüz şekilde paylaşmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan raporda “İBB HANEM” isimli uygulama üzerinden yapılan incelemelerde 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin bulunduğu tespit edildi. Bu verilerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yer alan kişisel bilgilerle eşleştirildiği belirlendi. Başsavcılık açıklamasında “CHP’nin Yüksek Seçim Kurulundan temin ettiği seçim sandık verilerini İmamoğlu Suç Örgütü üyelerine verdiği iddia edilerek eylemlerin faili olduğu ileri sürülen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E gözaltına alındı” denildi. Bilindiği gibi İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun siyasi kampanya ekibindeki Necati Özkan siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şüphelilere, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması suçlaması yöneltilmişti. Üç isim aynı zamanda maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmakla da suçlanmıştı.

 

 

Güllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! Yeni detay ortaya çıktı
