Erol Bulut'un 'casusluk' suçlaması ortalığı karıştırdı: Başakşehir'den ilk açıklama geldi

- Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik patronu Erol Bulut'un çok konuşulan açıklamalarına RAMS Başakşehir'den cevap geldi. İstanbul kulübü, "Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un gündem olan 'izinsiz bilgi aktarımı' iddiasına RAMS Başakşehir'dencevap geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir FK olarak her zaman etik değerlere ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.Teknik direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır" denildi.

Erol Bulut'tan 'casusluk' suçlaması ortalığı karıştırdı: Başakşehir'den ilk açıklama geldi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 11'inci haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından yaptığııklamada, kulüp içinden bir kişininBaşakşehir ve Eyüpspor maçlarının antrenman bilgilerini rakiplere gönderdiğini iddia etti.

Erol Bulut'tan 'casusluk' suçlaması ortalığı karıştırdı: Başakşehir'den ilk açıklama geldi - 2. Resim

Geçen haftadan başlayan bir sorunla karşı karşıya olduklarını savunan Bulut, "Maalesef Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Takip ettik, maalesef bu maçtan önce de oldu. Taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim, sadece Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve tesislere bir daha ayak basmayacak" ifadelerini kullandı.

