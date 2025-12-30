ABD'nin New York eyaletinde 157. Cadde üzerindeki bir eve ihbar üzerine giden polis ekipleri, 15 aylık bir bebeği baygın halde,bebeğin annesi olduğu tespit edilen bir kadını da bilekleri kesik halde kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği, annesinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay ABD'nin New York eyaletinde yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD) sözcüsü, PEOPLE’a yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin 29 Aralık Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında bir saldırı ihbarı üzerine Queens’in Jamaica bölgesinde, 157. Cadde üzerindeki bir eve gittiğini belirtti. Eve giren ekipler, 15 aylık erkek bebeği baygın ve tepkisiz halde buldu.

ANNE, BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sözcü, evde ayrıca bileklerinde kesik yaraları bulunan 28 yaşındaki bir kadının da tespit edildiğini aktardı. Anne ve bebek ambulansla Jamaika Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiği, kadının ise durumunun stabil olduğu açıklandı.

ABDde şüpheli ölüm! Anne ve bebeği kanlar içinde bulundu

Polis kaynakları, bebeğin vücudunda bıçaklanma ya da darp izine rastlanmadığını, ölüm nedeninin henüz netleşmediğini bildirdi. Çocuğun üzerindeki kanın ise, annenin bileklerinden akmış olabileceği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

