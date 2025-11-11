Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günde fidan dikme rekorunu kıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun." diyerek sözlerine başladı.

"TABİATIN KORUNMASINA DAHA FAZLA ÖNEM VERMELİYİZ"

Ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlarıma teşekkür eden Erdoğan, "Biz, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyuran bir inancın mensuplarıyız. İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını etkilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz." dedi.

"23 YILDA 7 BUÇUK MİLYAR FİDAN VE TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaçları nefes olarak yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

"ORMAN ALANINI EN ÇOK ARTIRAN 6. ÜLKEYİZ"

BM raporuna göre orman alanını en çok artıran 6. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "Yıllık ağaçlandırmada en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu devletimizin kararlılığının en açık göstergesidir." dedi.

"ORMAN YANGINLARI RİSKİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Erdoğan, "İklim değişikliği etkisi ile orman yangınları riski her geçen yıl artıyor. Yangınlarda Orman Bakanlığı personelimiz, gönüllülerimiz, kalbi yeşil vatan için atan kurum kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Şehit olan vatandaşlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

"1 GÜNDE FİDAN DİKME REKORUNU KIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı.