TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?

TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?

- Güncelleme:
TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?
Haberler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafında sosyal konut projeleri kapsamında hak sahiplerine teslim edilen evler, uygun fiyatlı ev sahibi olmanın kapısını aralarken, birçok kişi, "TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı.
Bakan Kurum açıklamasında "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dar ve orta gelirli vatandaşlara özel hazırlana sosyal konut projesi, konutların başkasına kiralanması ya da satılmasıyla ilgili TOKİ'nin getirdiği önemli kısıtlamalar bulunuyor. 

TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu İşte 500 bin konut kampanyasının şartları

TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLEBİLİYOR MU? 

TOKİ konutlarının kiraya verilemeyeceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu hak başkasına devredilemeyeceği belirtildi.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de belli oldu.

