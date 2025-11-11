11 Kasım e-Devlet çöktü mü? TOKİ başvurularının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor

Ev sahibi olmak hayali kuran milyonlarca kişinin akın ettiği TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Başvuruları online olarak yapmak isteyen birçok kişi, 11 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren "11 Kasım e-Devlet çöktü mü?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Aşırı talep sebebiyle sisteme erişim sağlarken sorun yaşanırken, kullanıcılar sosyal medya üzerinden bu hataları dile getirmeye başladı.

11 KASIM E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

11 Kasım 2025 Salı günü e-Devlet'in çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Sosyal konut projesine başvurmak isteyen milyonlarca vatandaşın e-Devlet uygulamasına yoğun ilgi göstermesi nedeniyle, bugün sistemde bazı erişim sıkıntıları veya yavaşlıklar yaşanabilmektedir.

e-Devlet'e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar zaman zaman hata mesajlarıyla karşı karşıya kalırken, yaşanan bu aksaklıkların genellikle ulusal çapta yük ilgi gören TOKİ başvurularının yaşattığı aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve bu nedenle erişim sorununun kısa süreli yaşanacağı ve kısa zamanda normale döneceği tahmin ediliyor.

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

TOKİ 500 bin konut projesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle kullanıcılar sisteme girmekte zorluk çekiyor. Kısa süre içinde erişim sorunun çözülmesi bekleniyor.