Taşacak Bu Deniz 6. bölümde neler olacak? Esme gerçeği öğrenmeye çok yakın

Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümüyle büyük bir düğümü daha çözmeye hazırlanıyor. Eleni’nin annesini arayışı sürerken, Oruç’un sakladığı gerçekler hem Esme’nin hem de köyün kaderini değiştirecek. 6. bölüm fragmanı merak ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Oruç, Eleni’nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı öğreniyor. Ancak bu gerçeği Esme’ye söylemeden önce farklı bir plan yapıyor. Fragmanda Esme’nin DNA testi yaptırdığı görülüyor. Oruç’un Eleni’nin annesini getirdiği görülürken gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

İzleyici, Esme’nin kandırıldığını fark ettiği anlarda büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını düşünüyor. “Anası benim!” repliğiyle dikkat çeken fragman, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

TAŞACAK BU DENİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 6. bölümüne dair 2 fragman yayınlandı. Paylaşılan son fragmanda Eleni'nin annesine bir adım daha yaklaştığı ve Oruç'un Eleni'nin annesini köye getirdiği görülüyor. Ancak gelen kişinin Esme olup olmadığı merak edildi. Sosyal medyada kullanıcılar gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünürken bir kesim de Eleni'nin annesi olarak Hicran'ın öne sürüleceği ve senaryodaki düğümlerin artması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Önceki bölümde Esme, keçileri kurtarmak için Adil’le birlikte mücadele etmişti. Aynı zamanda Eleni’nin annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenmesiyle derin bir sarsıntı yaşamış ve olayların yönünü değiştirmişti.

Melina’nın verdiği bir fotoğraf sayesinde, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığı gerçeği ortaya çıktı. Eleni, Oruç’la birlikte İstanbul’a giderek annesinin izini sürmeye başladı.

TAŞACAK BU DENİZ 6.BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Taşacak Bu Deniz’in 6. bölümü 15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin son bölümü 10’un üzerinde reyting alarak haftanın en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu.

Yeni bölümde, Oruç’un sakladığı gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı, Esme’nin DNA sonucu hakkında ne öğreneceği ve Eleni’nin annesine kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor.