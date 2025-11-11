Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaştı. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren banka, yılın son toplantısında faiz oranlarında ne gibi bir değişikliği yapılacağı merak ediliyor.
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararına kısa bir süre kala, TCMB'nin Ekim ayında politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e geriledi. Gözler, 2025’in son Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karara çevrildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde yapılacaktır. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?
Ekonomistler, Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez Bankası'nı faiz indirimi konusunda cesaretlendirebileceğini belirtti. Aralık toplantısında ise 100 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin