Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TCMB, Faiz Kararı, Para Politikası Kurulu, Enflasyon, Faiz İndirimi, Ekonomi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaştı. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren banka, yılın son toplantısında faiz oranlarında ne gibi bir değişikliği yapılacağı merak ediliyor.

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararına kısa bir süre kala, TCMB'nin Ekim ayında politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e geriledi. Gözler, 2025’in son Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karara çevrildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde yapılacaktır. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu - 2. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Ekonomistler, Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez Bankası'nı faiz indirimi konusunda cesaretlendirebileceğini belirtti. Aralık toplantısında ise 100 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulunduAntalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler11 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Başkent Elektrik duyurdu! 11 Kasım Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? Birçok ilçe karanlığa gömüldü - HaberlerBaşkent Elektrik duyurdu! 11 Kasım Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? Birçok ilçe karanlığa gömüldü500 bin konut projesi İstanbul'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı araştırılıyor - Haberler500 bin konut projesi İstanbul'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı araştırılıyor11 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler11 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? Maç yeri ve yayın bilgileri netleşti - HaberlerFenerbahçe Beko-M.Tel Aviv maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? Maç yeri ve yayın bilgileri netleştiBursaspor'da bahis oynayan futbolcuların isimleri kim? - HaberlerBursaspor'da bahis oynayan futbolcuların isimleri kim?
Sonraki Haber Yükleniyor...