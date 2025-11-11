Antalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor

Olay Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.