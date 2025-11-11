Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor

Antalya'da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da denizden kadın cesedi çıktı! Ekipler kimliğini araştırıyor
Antalya, Kadın Cesedi, Olay, Adli Tıp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya açıklarında denizden kadın cesedi çıktı. İhbar üzerine adrese giden ekipler talihsiz kadının cansız bedenini sudan çıkartıp, Adli Tıp'a gönderdi. Kadının kimliği tespit edilemedi.

Olay Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Bölgeye giden ekipler, denizdeki hareketsiz kişinin bir kadın olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2025 Aralık ayı son TCMB Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulundu - 3. SayfaAlanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulunduKastamonu'da annesi Huriye Helvacı'yla aranan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu! - 3. Sayfa5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulunduElazığ seferber oldu! Otizmli Veysel'i ne gören var ne duyan - 3. SayfaElazığ seferber oldu! Otizmli Veysel'i ne gören var ne duyanİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandıCanlı Hayvan Borsasında silahlar patladı! Yaralılar var - 3. SayfaCanlı Hayvan Borsası’nda silahlar patladı! Yaralılar varAntalya'da kahreden olay! Son sözleri 'Ailemin bir suçu yok' oldu - 3. SayfaSon sözleri 'Ailemin bir suçu yok' oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...