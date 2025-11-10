Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da korkunç olay: Bahçeye çıktı, cesetle karşılaştı!

Bursa'da korkunç olay: Bahçeye çıktı, cesetle karşılaştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın, cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 43 yaşındaki şahsın, 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü.

Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bursa'da korkunç olay: Bahçeye çıktı, cesetle karşılaştı! - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da korkunç olay: Bahçeye çıktı, cesetle karşılaştı! - 2. Resim

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çekirdek yerken cep telefonu çaldı! "Şeytana uydum" diyerek kendini savunduHarçlığını çıkarmak için dağ tepe dolaşıyor! Kilosu 400’den 250’ye düştü, yine pes etmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çekirdek yerken cep telefonu çaldı! "Şeytana uydum" diyerek kendini savundu - 3. SayfaÇekinmeden yaptı, "Şeytana uydum" diyerek savunduHatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı - 3. SayfaHatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandıEşi canına kıymak istedi, ölme numarasıyla kurtuldu! Nazmiye Çalışkan'ın başına gelenler kabus gibi - 3. SayfaEşinden ölme numarasıyla kurtuldu!Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu - 3. SayfaBir amcanın en çaresiz anı!Ekiplerin şüphelenmesiyle ortaya çıktılar! Avrupa hayalleri Hatay'da sona erdi - 3. SayfaEkiplerin şüphelenmesiyle ortaya çıktılar!Adana'nın göbeğinde tepki çeken görüntüler: Atıklar hem çevreyi hem havayı kirletti! - 3. SayfaAtıklar hem çevreyi hem havayı kirletti
Sonraki Haber Yükleniyor...