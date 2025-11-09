Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Öleceği yeri konum attı! Kayseri’de cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Öleceği yeri konum attı! Kayseri’de cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Öleceği yeri konum attı! Kayseri’de cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de kız meselesi yüzünden işlenen cinayette 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öldürülen adamın karşı husumetlilerine konum attığı ortaya çıktı, işte haberin detayları...

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLECEĞİ YERİ KONUM ATTI

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda; M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler ve kız çocukları çığlıklar içinde öldü! Kocaeli'deki facianın her bir detayı kahretti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anneler ve kız çocukları çığlıklar içinde öldü! Kocaeli'deki facianın her bir detayı kahretti - 3. SayfaAnneler ve kızları çığlıklar içinde öldü!Aydın'da kanlı pusu! Faruk Ateş evinin önünde katledildi - 3. SayfaAydın'da kanlı pusu! Faruk Ateş evinin önünde katledildiİstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi - 3. Sayfaİstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdiİstanbul'da gece yarısı zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da gece yarısı zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı varOsman Efe Tuluk'un ölümünde 3 kişi tutuklandı: Aralarında çocuk da var - 3. SayfaOsman Efe Tuluk'un ölümünde 3 kişi tutuklandıUludağ'da korku dolu saatler: 4 çocuğu kurtaran sinyal - 3. SayfaUludağ'da korku dolu saatler
Sonraki Haber Yükleniyor...