Küçük Narin'in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı

Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 14 ay önce öldürülen Narin Güran’ın odasının görüntüleri ortaya çıktı. Baba Güran, kızının yatağına ve eşyalarına hiç dokunmadıklarını söyledi. Baba Güran, cezaevindeki eşinin ise ilaçlarını kullanmadığını, uyuyamadığını ve yeterince yemek yemediği için aşırı kilo kaybı yaşadığını açıkladı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan küçük Narin Güran’ın cesedi, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olayla ilgili iki ayrı dava açılırken, ana dava kapsamında 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı - 1. Resim

Küçük kızı derede gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis aldı. Narin’in hayatını kaybetmesinin üzerinden 14 ay geçti.

Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı - 2. Resim

Küçük kızla ilgili yaşarken çekilmiş videoları ortaya çıktı. Ama Tavşantepe köyündeki odası hiç görüntülenmemişti. Narin'in 14 ay sonra doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı evindeki odasının görüntüsü ortaya çıktı.

Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı - 3. Resim

YATAĞINA DOKUNMAMIŞLAR

Odada Narin'in yatağı olduğu gibi dururken, iki adette çekmeceli dolap bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre baba Arif Güran, kızının ölümünden sonra odayı evden hiç kimsenin kullanmadığını belirterek, odasına ve yatağına da hiç dokunmadıklarını söyledi.

Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı - 4. Resim

EŞİNİN SON DURUMUNU ANLATTI

Öte yandan, eşini cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Arif Güran, ilaçlarını kullanmadığından dolayı uyumadığını ve yeterli oranda yemek yemediğinden dolayı aşırı kilo kaybı da yaşadığını söyledi.

