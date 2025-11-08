Küçük Narin’in odası ilk kez görüntülendi, babası cezaevindeki eşinin son durumunu anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan küçük Narin Güran’ın cesedi, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olayla ilgili iki ayrı dava açılırken, ana dava kapsamında 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kızı derede gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis aldı. Narin’in hayatını kaybetmesinin üzerinden 14 ay geçti.

Küçük kızla ilgili yaşarken çekilmiş videoları ortaya çıktı. Ama Tavşantepe köyündeki odası hiç görüntülenmemişti. Narin'in 14 ay sonra doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı evindeki odasının görüntüsü ortaya çıktı.

YATAĞINA DOKUNMAMIŞLAR

Odada Narin'in yatağı olduğu gibi dururken, iki adette çekmeceli dolap bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre baba Arif Güran, kızının ölümünden sonra odayı evden hiç kimsenin kullanmadığını belirterek, odasına ve yatağına da hiç dokunmadıklarını söyledi.

EŞİNİN SON DURUMUNU ANLATTI

Öte yandan, eşini cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Arif Güran, ilaçlarını kullanmadığından dolayı uyumadığını ve yeterli oranda yemek yemediğinden dolayı aşırı kilo kaybı da yaşadığını söyledi.