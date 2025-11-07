Narin Güran davasında sessizlik bozuldu: Tutuklu Amca Salim Güran cezaevinden seslendi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan 9 yaşındaki Narin Güran, evine 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu. Küçük kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda biri ana dava olmak üzere iki dosya açıldı.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin’i gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar Yargıtay’a taşınırken, ailesi Erzurum Cezaevi’nde kalan Salim Güran’ı ziyaret etti.

SALİM GÜRAN'IN MESAJINI PAYLAŞTI

Sabah'ın haberine göre eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı.

"İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun"

"DELİLLER KABAK GİBİ ORTADA"

Sosyal medyadan ailesini paylaştığı mesajda Nevzat'ı suçlayan amca Salim Güran, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" iddiasında bulundu.