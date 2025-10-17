Narin Güran cinayetinde sanık Nevzat Bahtiyar'ı savunuyordu! Avukat Ali Eryılmaz davadan neden çekildiğini açıkladı

Narin Güran cinayetinde sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini duyuran Ali Eryılmaz, TGRT Haber'de kararının perde arkasını anlattı.

Nevzat Bahtiyar'ın masum olduğunun hala arkasında olduğunu söyleyen Eryılmaz, "26 Aralık'ta verilen mahkeme kararının objektif olarak yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ali Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar'ın yeni avukatının kim olacağını da açıkladı.

Ali Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DAVADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Kamuoyunda da en çok anlaşılmayan nokta o oldu. Ayrılma sebebimin Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğuna inandığım gibi bir izlenim doğurmaya çalıştılar. Nevzat Bahtiyar'ın masum olduğunun hala arkasındayım. Beni çekilmeye zorlayan olay, davayı birlikte yürüttüğüm meslektaşımın hem davaya olan yaklaşımı, bu dava karara bağlandıktan sonra sosyal medya davası oldu. Sosyal medyada artık iki taraf meydana geldi. Bir Narin'ciler, bir de Güran'cılar. O mücadele sırasında ben ön saflarda olduğum için daima hakaret, tehdit, şantaj, aileme karşı iftiralarla sürekli töhmet altında kaldım. Bunlarla tek başıma mücadele ettim. Diğer meslektaşım bu mücadelem sırasında bana hiç destek vermedi. Tam tersi oldu. Bana sosyal medyada bu linç kampanyalarını düzenleyen kişilerle arkadaşlıklar kurduğunu, hatta onların avukatlığını yaptığını öğrendim. Bunları hep içimde tuttum.

SES KAYDINI AÇIKLADI

En son bir ses kaydı dinledim. O meslektaşım biriyle konuşurken kaydedilmiş. Meslektaşım ses kaydında diyor ki 'Narin'i Nevzat öldürdü.' Güranların dosyaya koymuş olduğu bilirkişi raporunu öven birkaç cümleler kuruyor. Benim son noktaya geldiğim durum bu oldu. Dedim ki bu savaşı sürdürebilmem için güçlü insanlarla çalışmam lazım.

Bazıları durumu farklı yansıttı. Vicdani olarak taşıyamayacağım şey, mesleki anlamda benimle aynı inanca olmayan birisiyle bu davayı götüremeyeceğimin vermiş olduğu ağırlıktı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AİLESİ KARARINA NE DEDİ?

Ben durumu kendilerine ilettim. 'Böyle bir durum söz konusu, benim bu arkadaşımla mesleki anlamda bu davayı birlikte götürmem mümkün değil. Ya onu seçeceksiniz, ya benimle devam edeceksiniz. Kararınıza saygım var' dedim. Onlar da bir çözüm yoluna gitmedi. 'Biz onu da seni de seviyoruz.' dediler. Bir sonuca varmayınca mesleki anlamda karar verme noktasında ben olduğum için davadan çekilme kararı aldım.

26 Aralık sonrasında sosyal medyada karşı tarafın büyük bir argüman saldırısı oldu. Trol ordusu kurdular. Bu çalışmanın karşısında tek başına cevap veren, o algıları, yalanları çürütmeye çalışan tek kişi bendim. Orada beklerdim ki o meslektaşımdan bana destek olsun.

"DAVA RAYINDAN ÇIKTI"

26 Aralık'ta verilen mahkeme kararının objektif olarak yerinde olduğunu düşünüyorum. Ben bu davanın bu noktaya gelmesini beklemiyordum. Ben bu davada sadece avukatlık yapmıyorum Diğer davalarda bu kadar çirkefleşme yok. Karşı tarafın ekonomik ve siyasi gücü sosyal medyada trol ordusu oluşturdu. Her şeyi o trol ordusu yaptı. Tüm imkanları kullanarak davayı bu noktaya getirdiler. Dava Narin'in davası olmaktan çıktı. Güran ailesinin tahliye olması davasına dönüştü. Narin için adalet bir tarafa kondu, Güran ailesi için adalet tarafına döndü. Dava rayından çıktı.

YENİ AVUKATI AÇIKLADI

Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını ofisimdeki çalışan başka bir arkadaşım devam edecek. O da sırf Narin için yapılabilecekleri yapalım, davayı bırakmayalım ve takip edebilelim diye böyle bir yol tercih ettik. Narin davası en azından kontrolümüz altında kalacak.