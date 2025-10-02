Narin Güran davasında 3 isme tahliye!

Diyarbakır'da öldürüldükten sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, cinayetin ardından "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında daha önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana cinayet davasında, 28 Aralık 2024'te karar çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmış ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Bu cezalar, daha sonra Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onanmıştı.

Cinayetin ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya karışan diğer kişiler hakkında da ayrı bir soruşturma yürütülmüştü. Bu kapsamda, aralarında suça sürüklenen 3 çocuğun da bulunduğu toplam 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada, tutuklu yargılanan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Sanıkların bu karara itirazı üzerine dosya, bir üst mahkeme olan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşındı. Dosyayı inceleyen 7. Ceza Dairesi, sanıkların tahliyelerine karar verdi.