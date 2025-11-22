Hava sıcaklığının 27 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Güneşli ve sıcak havayı fırsata dönüştürenler Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazı turistler de jet ski, yelkenli ve deniz paraşütüyle keyifli anlar yaşadı.

"TÜM TÜRKİYE KIŞI YAŞARKEN ANTALYA HÂLÂ YAZI YAŞIYOR"

Emekli öğretmen Mehmet Bayraktar, "Ben son 3 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Buraya Tokat'tan geldim. Antalya'ya taşınma sebebim çocuklarım oldu. Onlar buraya yerleşince biz de gelmek zorunda kaldık. Antalya iklim yönünden çok şanslı bir ilimiz. Tokat'taki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum; bana orada havanın gece saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğünü söylüyorlar. Biz ise burada henüz soba ya da kalorifer yakmadık, ama Tokat'ta şimdiden yakmaya başlamışlar. Antalya'nın bambaşka bir iklimi var. Konyaaltı'nın dünyaca ünlü olmasının sebebi ise turizm açısından çok zengin bir bölge olması, denizinin ve kumsalının çok güzel olması. Şu anda kış mevsimindeyiz ama sahil yaz ayları gibi dopdolu. Önümüzdeki ay hemen ilerde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi açılacak ve orada kayak yapacağız. Aynı gün içinde hem sahilde güneşlenmek hem de kayak yapmak dünyada birçok ülkede olmayan bir imkân. Tüm Türkiye kışı yaşarken Antalya hâlâ yazı yaşıyor. Buraya bakarsanız insanlar hâlâ plajdalar. Bu açıdan Antalya gerçekten çok şanslı" dedi.

"KIŞI GÜZEL GEÇİRMEK İSTEYEN HERKES ANTALYA'YA GELSİN"

Sıcak havanın keyfini çıkarmaya geldiğini dile getiren Paraşütçü Mehmet Sadık Örler ise, "Ben aslen Van Ercişliyim. Antalya'da yaşıyorum çünkü Antalya'nın doğası bana hitap ediyor. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum. Havanın güzel olduğu zamanlarda buraya gelip paraşütle uçuyoruz. Karşımızda Konyaaltı plajı var ve inanılmaz bir manzara eşliğinde uçuş yapıyoruz. İnsanlar burada hâlâ denize giriyor. Ben de sabahları denize giriyorum, öğleden sonra da paraşütle uçuşa çıkıyorum. Misafirlerimizi uçurarak ağırlıyoruz. Benim yaşadığım bölgede havalar çoktan soğudu, insanlar donma derecesine geldi; ama burada hava inanılmaz güzel. Sabahları yüzüyorum. Elbette önümüzdeki günlerde biraz soğuklar olacaktır ama şimdilik güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Antalya'ya henüz kış gelmedi. Tüm Türkiye halkını buraya davet ediyorum. Kışı güzel geçirmek isteyen herkes Antalya'ya gelsin.

