Kocaeli'de göreve gelmeyen polis memuru Hasan Yavuz'un evine giden mesai arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı. Hasan Yavuz, evinde başından vurulmuş halde ölü bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hasan Yavuz'un (30) görevine gelmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti.

Kocaeli'de dehşet! Göreve gelmeyen polis, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı defalarca çalan mesai arkadaşları cevap alamayınca açık olan mutfak camından içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, Yavuz'u salonda başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası