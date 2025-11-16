Samsun'da polis okulu öğrencisi 20 yaşındaki B.T. 5. kattan aşağı atladı. Ağır yaralanan öğrenci hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı olay Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



ÇAGLA ÇAGLAR

