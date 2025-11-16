Samsun'da polis okulunda korkunç olay! 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
Samsun'da polis okulu öğrencisi 20 yaşındaki B.T. 5. kattan aşağı atladı. Ağır yaralanan öğrenci hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Samsun'da 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 20 yaşındaki öğrenci B.T., 5.. kattan atlayarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi B.T. (20), yatakhanenin 5. katından atladı.
- Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrenci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
- B.T.'nin cenazesi otopsi sonrası Antalya'da toprağa verilecek.
Acı olay Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR