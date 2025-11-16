Hakkari’de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu’na düşen pikapta 4 kişi yaralandı, durumu ağır olan 2 kişi hayatını kaybetti. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleriyle bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, bot ve vinç desteğiyle araçtaki yaralıları çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Hakkari kent girişindeki Sere Solan mevkiinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Zap suyunda felaket! Pikap uçtu, ölü ve yaralılar var

GÖNÜLLER 2 KİŞİYİ KURTARDI

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

MACİT VE SITKI DAYAN ÖLDÜ

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi ise ekiplerce sudan çıkarıldı.

Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin da Van'a sevk edileceği öğrenildi.

Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

ÇAGLA ÇAGLAR

