Kar yüzünden ekipler evlerine gidemiyor! O şehirde gece gündüz yol açma çalışması var
Yüksekova'da yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamasını önlemek için dört ana karayolunda Karayolları ekipleri gece gündüz karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca yollarında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- Hakkari'de (Yüksekova) beklenen yoğun kar yağışı başladı.
- Ulaşımın aksamaması için Yüksekova'nın kritik yollarında ekipler teyakkuza geçti.
- Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, dört ana hat üzerinde gece gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
- Kar yağışının gece de devam etmesi beklenirken, tüm ekiplerin hazır bekletildiği öğrenildi.
Hakkari’de Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı art arda uyarıların ardından beklenen yoğun kar yağışı başladı.
Karın hızla etkisini artırmasıyla birlikte, ulaşımın aksamaması için ilçenin hayati öneme sahip Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca yollarında ekipler teyakkuza geçti.
EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Bu kapsamda, Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı görevli personeller, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden mesai yaparak, dört ana hat üzerindeki karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Öte yandan, bölgede gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerin hazır bekletildiği ve karayollarındaki çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.