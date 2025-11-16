Yüksekova'da yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamasını önlemek için dört ana karayolunda Karayolları ekipleri gece gündüz karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca yollarında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı art arda uyarıların ardından beklenen yoğun kar yağışı başladı.

Kar yüzünden ekipler evlerine gidemiyor! O şehirde gece gündüz yol açma çalışması var

Karın hızla etkisini artırmasıyla birlikte, ulaşımın aksamaması için ilçenin hayati öneme sahip Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere ve Yüksekova-Doski Vadisi-Dağlıca yollarında ekipler teyakkuza geçti.

Kar yüzünden ekipler evlerine gidemiyor! O şehirde gece gündüz yol açma çalışması var

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda, Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı görevli personeller, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden mesai yaparak, dört ana hat üzerindeki karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar yüzünden ekipler evlerine gidemiyor! O şehirde gece gündüz yol açma çalışması var

Öte yandan, bölgede gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerin hazır bekletildiği ve karayollarındaki çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası