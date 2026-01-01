Yıllar süren tedavilerin ardından koruyucu aileliğe başvuran Zeynep ve Cem Girginer çifti, iki aylıkken sahiplendikleri bebeklerinin engelli olduğunu öğrenseler de bir an bile vazgeçmeden, oğullarını sevgi dolu bir ortamda büyüttü.

Geç yaşta evlenen ve uzun süre çocuk sahibi olabilmek için tedavi gören Zeynep ve Cem Girginer çifti, sonuç alamayınca koruyucu aile olmaya karar verdi.

Girginerlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmasının ardından devlet korumasında bulunan iki aylık bir bebek aileye teslim edildi. Erken doğan ve bir süre kuvözde kalan bebeği ilk defa kucaklarına alan ailenin uzun süredir hissettikleri evlat hasretinin yerini, annelik ve babalığın sorumluluğu aldı. Henüz 6 aylıkken doktor kontrolleri sırasında oğullarına Serebral Palsi (SP) teşhisi konması da onları vazgeçirmedi. Koruyucu aile oldukları çocuğu geri verebilecekken bunu hiç düşünmeyen çift, çocuklarına sıkı sıkıya sarılarak bu süreçle baş etme yoluna koyuldu.

Zeynep Girginer, eşinin gemici olması ve neredeyse altı ayda bir evine dönmesi sebebiyle oğlunun tedavi sürecini çoğunlukla kendi yürütüyor. 51 yaşındaki anne, günlerini fizik tedavi, ergoterapi ve dil-konuşma çalışmalarıyla geçiriyor. Ailenin çocuklarıyla kalpten kurdukları bağ, onun sağlıklı gelişim göstermesine de destek oldu. İlk zamanlarda başını bile tutamayan çocuk, zamanla emekleme pozisyonuna gelmeye, kafasını daha uzun süre dik tutmaya ve sofraya oturmaya başladı.

Süreci anlatan anne Girginer “O duygunun yaşanması lazım, kucağınıza nasıl kendi çocuğunuzu alıyorsunuz hiçbir farkı yok. Geldiğinde el kadar bir şeydi, o an anlatılamaz, yaşanması lazım. Ben sadece doğurmadım, kalpten doğurdum. Bize üstü kapalı soruldu. Direkt çocuğu geri vermek ister misiniz diye değil, farklı yollarla dile getirdiler. Ben doğursam belki daha fena olacaktı, belki daha farklı olacaktı. Bu kader, bu belki yarın bir gün bize de olabilir, bilemeyiz. Ben ve eşim, hiçbir zaman geri vermeyi düşünmedik, daha çok bağlandık biz” diye konuştu. “Çocuk sevgisi olan herkese koruyucu aileliği tavsiye ederim, kendi çocuğunuzdan hiçbir farkı yok” diyen Girginer, şimdi ikinci bir çocuğa koruyucu aile olmayı düşünüyor.

