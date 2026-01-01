MEB, öğretmenleri hedef alan asılsız şikâyetlere karşı harekete geçti. Kötü niyetli dilekçe ve ihbarlar artık savcılık tarafından resen değerlendirilecek.

MAHMUT ÖZAY- Devlet okullarında artık güç dengesi değişmiş durumda. Okullarda son zamanlarda veli etkisi çok daha fazla hissedilmeye başladı. Öğretmenler ve okul yöneticileri bu dönüşüm sonrası, çoğu zaman gerçek dışı iddialar sebebiyle sürekli savunma vermek zorunda kalıyordu.

CİMER, MEBİM, dilekçe ya da ihbar yoluyla yapılan başvuruların önemli bir bölümü, gerçek bir duruma değil; kişiyi yıpratmaya, baskı altına almaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik iddialardan oluşuyordu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve eğitim çalışanlarını hedef alan kötü niyetli ve asılsız şikâyetlere karşı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ile gönderilen resmî yazıda, gerçek dışı ihbar ve şikâyetlerde bulunan kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarının resen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bir şikâyetin suç kapsamında değerlendirilmesi için belirli şartların oluşması gerekiyor. Eğer ihbar ya da dilekçe, kişiyi yıldırmak, cezalandırmak ya da itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmışsa ve iddialar resmî süreçlerde doğrulanmazsa, bu durum kötü niyetli şikâyet olarak kabul edilecek. Karara öğretmenler mutlu, veliler ise tepkili...

● Öğretmen Buse B: Bir veli tarafından 6 defa şikâyet edildim. Hem de çok kötü niyetli iftiralara maruz kaldım. Hepsinden de aklandım. Ama adım çıktı.

● Öğretmen Nuran C: Harika bir tedbir. ‘Çamur at, izi kalsın’ oluyordu. Asılsız şikâyetlerden dolayı gerçekten ilgililer işini yapamıyordu.

● Öğretmen Gül B: Doğru düzgün ne olduğunu araştırmadan veliler şikâyet yazıyordu. Öğrenciler üzülerek söylüyorum çok rahat yalan söylüyorlar.

Bazı veliler ise “Ben çocuğuma bağrılması ya da hakaret edilmesi için okula göndermiyorum. Biz durduk yere şikâyet etmiyoruz” diyerek kararı eleştirdi.

İŞTE BAZI İLGİNÇ CİMER ŞİKAYETLERİ

İngilizce öğretmeni derste İngilizce konuşuyor.

● Saat 23.00’te ödevi sordum. Öğretmen

sadece görüldü attı. Bizimle ilgilenmeyecekse neden o grupta.

● Öğretmenimiz çok ödev veriyor.

● Hoca hanım kırmızı kalemle hata düzeltiyor. O renk şiddeti ve kanı çağrıştırıyor. Çocuğumun bilinç altına saldırı var. Yeşil kalem kullansın, doğayı sevsin.

● Öğretmen lüks mekânlardan yemek paylaşıyor. Sınıfta durumu olmayan ve canı çekenler var. Bu ne görgüsüzlük...

