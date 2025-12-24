CİMER ve MEBİM’e şikâyet yağınca MEB bu seslere kulak vererek, 81 ilden sosyal medyada yüksek takipçili öğretmen ve yöneticilere ilişkin bilgi istedi.

MAHMUT ÖZAY - Son yıllarda öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmenlerin sayısı hızla artıyor. Fenomen öğretmenler sınıfı bir podyuma, öğrencileri de dekora dönüştürüyor. Bu hareketler öğrencileri de sosyal medyaya yöneltiyor.

Pek çok öğrenci söz konusu videolara yapılan yorumlardan rahatsız olduğu gibi siber zorbalığa da maruz kalıyor. Fenomen öğretmenler takipçi sayılarını artırarak zamanla çeşitli markaların elçiliklerini de yapmaya başlıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce gazetemize yaptığı açıklamada “Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz” demişti.

Edindiğimiz bilgilere CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine (MEBİM) gelen yüzlerce şikâyetin ardından bu seslere kulak veren bakanlık harekete geçti.

MEB, 81 il müdürlüğünden, sosyal medyada yüksek takipçili öğretmen ve yöneticilerle ilgili ad-soyad, görev yapılan okul, yer alınan sosyal medya platformu ve kullanıcı adlarının taraflarına iletilmesini talep etti. Amaç bir öğretmenin sosyal medya kullanmasını engellemek değil, sınıf veya okul ortamında çektikleri videoları kullanmalarına ve okul mahremiyetine engel olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılanlar ek gelir getirdiği için de suç. 657’de disiplin cezası olarak memurlara uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezası yer alıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda (ÖMK) bu konu ile ilgili önemli bir madde yer alıyor. İlgili maddede “Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır” deniliyor. Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında beş yıl boyunca kalacak.

Çoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir istismar olduğunu belirtiyor.

